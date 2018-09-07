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В Ростовской области военнослужащий сорвался с четвертого этажа

В Ростовской области военнослужащий сорвался с четвертого этажа
В Новочеркасске Ростовской области военнослужащий сорвался с четвертого этажа, когда пытался перелезть из окна кухни на балкон. Инцидент произошел 9 сентября около 19 часов на улице Ленина. Информацию об этом передает издание DonDay Шахты.

По данным издания, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По какой-то причине он захотел попасть на балкон, но для этого решил перелезть через окно кухни. Однако в результате парень упал с четвертого этажа. Сначала он приземлился на козырек подъезда, а затем – на асфальт.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу прибывшие на место врачи.

Известно, что военнослужащий снимал квартиру с сослуживцами. Никто не может сказать, зачем он совершил столь опасные действия.

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