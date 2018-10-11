В Ростовской области военнослужащий на скорости врезался в рекламный щит: видео



В Новочеркасске военнослужащий на большой скорости врезался в рекламный щит. Авария произошла 13 октября около половины второго дня.



Водитель «ВАЗ-21099» двигался по улице Привокзальной. На перекрёстке с улицей Флерова из-за поворота выехал «Рено Флюенс». Иномарка не уступила дорогу приближающейся «девяносто девятой» и оказалась прямо перед ней. Военнослужащий, управлявший ВАЗом, попытался избежать столкновения и съехал на обочину. Там он врезался в рекламный щит.



В результате происшествия водитель отечественной легковушки получил серьезные травмы, сообщает DonDay Новочеркасск. Мужчину на «скорой» доставили в больницу.



Отметим, что водитель «Рено Флюенс» поспешил уехать с места ДТП.

