В Ростовской области военнослужащий избил солдата за то, что тот не купил ему энергетик



На Дону военный суд признал виновным военнослужащего, который избил солдата. Приговор был вынесен 7 декабря.



В июле 2018 года ефрейтор Л. попросил начальника Павла Р. отпустить его из части по личным делам. Военнослужащий дал добро и попросил солдата купить ему энергетический напиток.



Л. вернулся в часть поздно ночью, при этом энергетик он не купил. Утром Павел рассердился на ефрейтора за это и стал бить его ногами и кулаками.



В итоге мужчина получил травмы обеих ног, лица и сотрясение головного мозга.



- Павел Р. признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий», - отметили в суде.



Мужчина полностью признал свою вину. Теперь он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.