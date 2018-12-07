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В Ростовской области военнослужащий избил солдата за то, что тот не купил ему энергетик

В Ростовской области военнослужащий избил солдата за то, что тот не купил ему энергетик
На Дону военный суд признал виновным военнослужащего, который избил солдата. Приговор был вынесен 7 декабря.

В июле 2018 года ефрейтор Л. попросил начальника Павла Р. отпустить его из части по личным делам. Военнослужащий дал добро и попросил солдата купить ему энергетический напиток.

Л. вернулся в часть поздно ночью, при этом энергетик он не купил. Утром Павел рассердился на ефрейтора за это и стал бить его ногами и кулаками.

В итоге мужчина получил травмы обеих ног, лица и сотрясение головного мозга.

- Павел Р. признан виновным по статье «Превышение должностных полномочий», - отметили в суде.

Мужчина полностью признал свою вину. Теперь он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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