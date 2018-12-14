В Ростовской области водитель ВАЗа наехал на школьника



В Новочеркасске Ростовской области водитель ВАЗа наехал на 11-летнего школьника. Авария случилась на улице Калинина 17 декабря около 13 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте. На этом участке отсутствует пешеходный переход. Тем временем в сторону несовершеннолетнего направлялся «ВАЗ-2109». Машина наехала на мальчика.



Прибывшие на место врачи зафиксировали у пешехода травмы. Его доставили в больницу.



При этом правоохранители установили, что водитель ВАЗа не имел водительских прав. В отношении него возбуждено административное дело.