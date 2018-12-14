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В Ростовской области водитель ВАЗа наехал на школьника

В Ростовской области водитель ВАЗа наехал на школьника
В Новочеркасске Ростовской области водитель ВАЗа наехал на 11-летнего школьника. Авария случилась на улице Калинина 17 декабря около 13 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

Сообщается, что ребенок переходил дорогу в неустановленном месте. На этом участке отсутствует пешеходный переход. Тем временем в сторону несовершеннолетнего направлялся «ВАЗ-2109». Машина наехала на мальчика.

Прибывшие на место врачи зафиксировали у пешехода травмы. Его доставили в больницу.

При этом правоохранители установили, что водитель ВАЗа не имел водительских прав. В отношении него возбуждено административное дело.

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