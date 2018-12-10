В Ростовской области водитель такси доставлен в больницу после ДТП



В Донецке Ростовской области столкнулись такси «ВАЗ-2107» и «Нива». Авария произошла 12 декабря около семи часов утра на улице Королёва.



«Семёрка» ехала вниз по улице, а навстречу ей, в сторону центра, двигалась «Нива». Как сообщают очевидцы, ею управлял пьяный водитель.



Возле профилактория он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с такси, в котором по счастливой случайности не было пассажиров.



В результате ДТП водитель «семёрки» получил травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговую. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.



Водитель и пассажир другого авто не пострадали.