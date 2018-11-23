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В Ростовской области водитель скончался в течение суток после аварии

В Ростовской области водитель скончался в течение суток после аварии
В Красносулинском районе водитель угодил в ДТП и вскоре умер. Авария произошла 25 ноября около 10:30 на 979-м километре трассы М-4 «Дон».

Известно, что 32-летний мужчина ехал в сторону Таганрога за рулём автомобиля «Форд Фокус». В какой-то момент он не справился с управлением, и машину стало заносить. В итоге авто въехало в дорожное ограждение.

- Водитель получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГУ ГИБДД России по Ростовской области.

В течение суток пострадавший скончался.

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