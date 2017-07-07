В Ростовской области водитель сгорел в собственной машине



В Ростовской области водитель сгорел в собственной машине. Авария случилась вечером на грунтовой дороге недалеко от поселка Зеленый в Кагальницком районе. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru. Водитель «Форда», не справившись с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. От столкновения машина загорелась.



Водитель скончался на месте происшествия. Машина полностью сгорела.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи. Проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.