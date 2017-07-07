Авторизация

Регистрация
  • USD 60.38
  • EUR 68.95
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области водитель сгорел в собственной машине

В Ростовской области водитель сгорел в собственной машине
В Ростовской области водитель сгорел в собственной машине. Авария случилась вечером на грунтовой дороге недалеко от поселка Зеленый в Кагальницком районе. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru. Водитель «Форда», не справившись с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. От столкновения машина загорелась.

Водитель скончался на месте происшествия. Машина полностью сгорела.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи. Проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.