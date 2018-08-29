В Ростовской области водитель погиб, перевернувшись на ИЖ «Ода»





В Каменском районе Ростовской области в аварии погиб 52-летний мужчина. ДТП произошло около половины седьмого вечера 30 августа на трассе М-4 «Дон».



По предварительным данным, в районе станицы Калитвенской на опасном участке дороги водитель не снизил скорость. Машину занесло, и она перевернулась на крышу.

- От полученных травм водитель скончался, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.