В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил женщину



В Ростовской области 54-летний водитель «Ниссана» сбил женщину. Авария случилась 1 сентября около полуночи в Новочеркасске на улице Гагарина.



- Водитель иномарки сбил 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами ее доставили в медучреждение.



При этом свидетели происшествия отмечают, что пострадавшая была пьяна и попросту выбежала на проезжую часть.