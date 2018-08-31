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В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил женщину

В Ростовской области водитель «Ниссана» сбил женщину
В Ростовской области 54-летний водитель «Ниссана» сбил женщину. Авария случилась 1 сентября около полуночи в Новочеркасске на улице Гагарина.

- Водитель иномарки сбил 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами ее доставили в медучреждение.

При этом свидетели происшествия отмечают, что пострадавшая была пьяна и попросту выбежала на проезжую часть.

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