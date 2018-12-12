В Ростовской области водитель маршрутки сбил на переходе пенсионерку



В Шахтах водитель пассажирской маршрутки сбил 66-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 декабря на проспекте Ленинского Комсомола.



По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда навстречу ей ехал 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ-322132». Водитель не успел притормозить и сбил пешехода.



В результате горожанка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.



К слову, во время разбирательства выяснилось, что водитель не имел права производить перевозки в связи с отсутствием у него соответствующих документов.