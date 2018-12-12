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В Ростовской области водитель маршрутки сбил на переходе пенсионерку

В Ростовской области водитель маршрутки сбил на переходе пенсионерку
В Шахтах водитель пассажирской маршрутки сбил 66-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 декабря на проспекте Ленинского Комсомола.

По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда навстречу ей ехал 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ-322132». Водитель не успел притормозить и сбил пешехода.

В результате горожанка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу.

К слову, во время разбирательства выяснилось, что водитель не имел права производить перевозки в связи с отсутствием у него соответствующих документов.

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