В Ростовской области водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнего пешехода



В Ростовской области водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнего пешехода. Авария произошла 1 января около 22.00 на улице Текстильной в поселке ХБК города Шахты. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.



По информации портала, 19-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле «Лада Приора», не выбрал безопасную скорость движения и наехал на мужчину.



- В результате аварии пешеход получил травмы различной степени и был доставлен в больницу, - отметили в ОГИБДД города Шахты.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.