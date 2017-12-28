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В Ростовской области водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнего пешехода

В Ростовской области водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнего пешехода
В Ростовской области водитель «Лады Приоры» сбил 34-летнего пешехода. Авария произошла 1 января около 22.00 на улице Текстильной в поселке ХБК города Шахты. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.

По информации портала, 19-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле «Лада Приора», не выбрал безопасную скорость движения и наехал на мужчину.

- В результате аварии пешеход получил травмы различной степени и был доставлен в больницу, - отметили в ОГИБДД города Шахты.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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