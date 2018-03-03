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В Ростовской области водитель «Лады» погиб, врезавшись в опору ЛЭП: видео

В Ростовской области водитель «Лады» погиб, врезавшись в опору ЛЭП: видео
43-летний житель Ростовской области погиб, врезавшись в опору линии электропередачи на легковушке. Страшная авария случилась 4 марта примерно в 16.00 на улице Макаренко, 32-б в городе Зверево.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, мужчина за рулем «ВАЗ-21099» не справился с управлением и въехал в столб.

- В результате 43-летний водитель получил тяжелые травмы, от которых позже умер в БСМП, - рассказали в ведомстве. - Все подробности ДТП выясняются.

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