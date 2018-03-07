В Ростовской области водитель «Лады Гранты» сбил 91-летнюю женщину



Водитель «Лады Гранты» в Ростовской области сбил 91-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 марта около девяти часов утра в Каменске-Шахтинском.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, двигаясь по дороге в микрорайоне 60 лет Октября, шофер отечественного автомобиля не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и сбил пенсионерку.



- Женщина скончалась в больнице от полученных травм, - добавили в ведомстве.