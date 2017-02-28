В Ростовской области водитель КамАЗа утопил свой прицеп





В Ростовской области водитель КамАЗа утопил свой прицеп. Инцидент произошел днем 27 февраля в хуторе Апанаскин Белокалитвинского района.



По словам очевидцев, водитель грузовика собирался проехать через небольшой ручеек, но не учел того, что из-за потепления уровень воды поднялся и снег растаял. Машина смогла выбраться, а прицеп так и остался плавать в речке.



Напомним, что с 25 февраля в Ростовской области наблюдается резкое потепление, из-за чего тает снег и поднимается уровень воды. Именно эти погодные условия стали причиной паводков и подтоплений.