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В Ростовской области водитель иномарки сбил школьника на «зебре»

В Ростовской области водитель иномарки сбил школьника на «зебре»
В Волгодонске в ДТП пострадал 11-летний ребёнок. Дорожное происшествие случилось 16 января около 17 часов.

43-летний водитель «Тойоты» двигался по улице Мира. В районе дома № 24 мужчина не остановился перед «зеброй» и сбил маленького пешехода, который в этот момент переходил дорогу.
- В результате происшествия мальчик получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Ребёнка доставили в больницу.

По факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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