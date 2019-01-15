В Ростовской области водитель иномарки сбил школьника на «зебре»



В Волгодонске в ДТП пострадал 11-летний ребёнок. Дорожное происшествие случилось 16 января около 17 часов.



43-летний водитель «Тойоты» двигался по улице Мира. В районе дома № 24 мужчина не остановился перед «зеброй» и сбил маленького пешехода, который в этот момент переходил дорогу.

- В результате происшествия мальчик получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Ребёнка доставили в больницу.



По факту происшествия начата проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.