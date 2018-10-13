В Ростовской области водитель иномарки сбил 17-летнего парня



В Ростовской области водитель иномарки сбил 17-летнего парня. ДТП случилось 14 октября на 67-м километре трассы Ростов - Таганрог.



По словам очевидцев аварии, молодой человек вышел из автобуса, остановившегося на обочине дороги. Парень хотел перейти трассу по пешеходному переходу.



В это время ехал 44-летний мужчина на «Хендай Соната». Он не смог затормозить и сбил пешехода.



- С травмами различной степени тяжести парня госпитализировали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.