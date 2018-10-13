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В Ростовской области водитель иномарки сбил 17-летнего парня

В Ростовской области водитель иномарки сбил 17-летнего парня
В Ростовской области водитель иномарки сбил 17-летнего парня. ДТП случилось 14 октября на 67-м километре трассы Ростов - Таганрог.

По словам очевидцев аварии, молодой человек вышел из автобуса, остановившегося на обочине дороги. Парень хотел перейти трассу по пешеходному переходу.

В это время ехал 44-летний мужчина на «Хендай Соната». Он не смог затормозить и сбил пешехода.

- С травмами различной степени тяжести парня госпитализировали, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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