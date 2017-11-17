В Ростовской области водитель иномарки протаранил водовоз: пострадали шесть человек



В Ростовской области водитель иномарки протаранил водовоз: пострадали шесть человек. Дорожное происшествие случилось днем 19 ноября на 1021 километре трассы М-4 «Дон».



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 41-летний водитель «Опель Синтра» поехал по участку дороги, где велись ремонтные работы и врезался в грузовик – водовозку.



- В результате происшествия пострадал водитель иномарки и пять его пассажиров, - отметили в ведомстве. – С травмами их доставили в больницу. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

