В Ростовской области водитель иномарки пострадал в ДТП



На трассе в Ростовской области столкнулись две иномарки. ДТП случилось 27 декабря на 5-м километре автодороги Щепкинский - Ростов.



По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем «Ленд Ровера» при повороте не справился с управлением и врезался в «Рено Логан» под управлением 44-летнего водителя.



- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина из «Рено» пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами его доставили в больницу.



По факту случившегося проводится проверка.