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В Ростовской области водитель иномарки пострадал в ДТП

В Ростовской области водитель иномарки пострадал в ДТП
На трассе в Ростовской области столкнулись две иномарки. ДТП случилось 27 декабря на 5-м километре автодороги Щепкинский - Ростов.

По предварительным данным, 39-летний мужчина за рулем «Ленд Ровера» при повороте не справился с управлением и врезался в «Рено Логан» под управлением 44-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина из «Рено» пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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