В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил велосипедистку
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил 53-летнюю велосипедистку. Трагическое происшествие случилось 20 октября около 16.00 в хуторе Ильинов Мартыновского района.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 52-летний водитель «Мазды» выехал на встречную полосу движения и сбил женщину на велосипеде.
-От полученных травм дончанка скончалась на месте происшествия, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все детали происшествия.