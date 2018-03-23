В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла вечером 24 марта в районе села Кулешовка на трассе Ростов - Азов.
По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя «Ауди», сбил пешехода и уехал. 24-летний парень от полученных травм погиб на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают автомобилиста. Сотрудники отделения ГИБДД МВД России «Азовский» просят всех, кто явился очевидцем смертельного ДТП, позвонить по телефонам: +7 (86342) 4-01-14, 7-14-20.