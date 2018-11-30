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В Ростовской области водитель грузовика наехал на пешехода

В Ростовской области водитель грузовика наехал на пешехода
В Волгодонске Ростовской области водитель грузовика наехал на 39-летнюю женщину. Авария произошла на улице 2-я Бетонная 1 декабря около 17 часов.

По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте. 65-летний водитель КамАЗа не успел вовремя остановиться. Машина сбила пешехода.

– В ДТП пострадала 39-летняя жительница. С травмами ее госпитализировали, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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