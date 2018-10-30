В Ростовской области водитель «ГАЗели» врезался в столб



В Новочеркасске водитель «ГАЗели» врезался в столб. Авария случилась на улице Ростовский выезд 2 ноября около 15 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что водитель «ГАЗели» почувствовал себя плохо прямо за рулем. Мужчина потерял управление. В результате машина врезалась в бетонный столб.



К счастью, водитель не получил травм. Однако ему понадобилась госпитализация из-за сердечно-сосудистого заболевания.



По данным издания, от удара была повреждена линия электропередачи. Дома целого района остались без электричества.