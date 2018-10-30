Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель «ГАЗели» врезался в столб

В Ростовской области водитель «ГАЗели» врезался в столб
В Новочеркасске водитель «ГАЗели» врезался в столб. Авария случилась на улице Ростовский выезд 2 ноября около 15 часов. Информацию об этом передает DonDay Новочеркасск.

Сообщается, что водитель «ГАЗели» почувствовал себя плохо прямо за рулем. Мужчина потерял управление. В результате машина врезалась в бетонный столб.

К счастью, водитель не получил травм. Однако ему понадобилась госпитализация из-за сердечно-сосудистого заболевания.

По данным издания, от удара была повреждена линия электропередачи. Дома целого района остались без электричества.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.