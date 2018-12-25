В Ростовской области водитель «ГАЗели» наехал на парня



В Новочеркасске Ростовской области водитель «ГАЗели» наехал на парня. Дорожно-транспортное происшествие случилось на съезде с площади Троицкой на проспект Баклановский 25 декабря около 19 часов. Информацию об этом передает издание DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что парень перебегал дорогу в неположенном месте, однако рядом с пешеходным переходом. Молодой человек спешил на остановку. К несчастью, в это же время здесь проезжал автомобиль «ГАЗель». Машина наехала на парня.



С травмами пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.



Следственные органы Новочеркассска разыскивают свидетелей ДТП. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии, просят обратиться по телефону: 8-928-9-602-602.