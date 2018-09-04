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В Ростовской области во время тушения огня у пожарного случился инфаркт

В Ростовской области во время тушения огня у пожарного случился инфаркт

На тушении пожара в Ростовской области 57-летнему огнеборцу стало плохо. Мужчине потребовалась госпитализация.

Случай произошёл в Шахтах. Вместе с коллегами пожарный выехал на тушение сухой травы. Из-за высокой температуры и духоты мужчина почувствовал себя плохо. Находившиеся рядом товарищи не стали вызывать «скорую», а сами поспешили отвезти его на ближайшую станцию в посёлке Аюта. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего госпитализировали в реанимацию БСМП с подозрением на инфаркт, пишет DonDay Шахты. На следующий день пожарного перевели в ростовскую больницу для полного обследования.

У 57-летнего пожарного большой опыт работы. В последнее время он реже выезжал на тушение, а талантливо создавал макеты, на которых подразделения отрабатывали модели поведения при различных ЧП. Сотрудник спасательного ведомства неоднократно становился призёром областных конкурсов и соревнований.

На здоровье шахтинец жаловался редко. Он был очень увлечён своим делом, спасая людей из огня и передавая свой опыт молодым сотрудникам.

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