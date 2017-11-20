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В Ростовской области во время пожара в городском управлении ЖКХ сгорела вся документация

В Ростовской области во время пожара в городском управлении ЖКХ сгорела вся документация
В Ростовской области во время пожара в МУ «Управление ЖКХ, транспорта и связи» администрации города Донецка полностью выгорела бухгалтерия. Происшествие случилось примерно в 7 часов утра 22 ноября. Огонь тушили два отделения личного состава и две единицы техники. На ликвидацию пламени ушло почти два часа.
- Кабинет бухгалтерии сгорел полностью, остальные помещения пострадали лишь из-за задымления, - рассказал источник. - Практически вся документация и архив уничтожены огнем.

Стоит отметить, что спасатели заметили механические повреждения в здании, не связанные с пожаром. Они предположили, что причиной возгорания стал поджог. Однако все обстоятельства произошедшего установит следствие.

В Ростовской области во время пожара в городском управлении ЖКХ сгорела вся документацияВ Ростовской области во время пожара в городском управлении ЖКХ сгорела вся документацияВ Ростовской области во время пожара в городском управлении ЖКХ сгорела вся документацияВ Ростовской области во время пожара в городском управлении ЖКХ сгорела вся документация

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