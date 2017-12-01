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В Ростовской области во время пожара погибли женщина и двое детей

В Ростовской области во время пожара погибли женщина и двое детей
В Ростовской области во время пожара погибли женщина и двое детей. Несчастный случай произошел 3 декабря в городе Морозовске на улице Петушкова, 10.

В 3.15 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном доме. На место происшествия выехали восемь спасателей и три единицы техники. К моменту их приезда огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

- Пожар удалось полностью потушить в 3.34, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – После тушения на месте происшествия были обнаружены тела 33-летней женщины и двоих детей 7 и 3 лет.

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