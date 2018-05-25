В Ростовской области во время пожара погибла 91-летняя женщина, и пострадал 61-летний мужчина



В Ростовской области во время пожара погибла 91-летняя женщина, и пострадал 61-летний мужчина. Происшествие случилось около 8 часов утра на улице Ярославской в Новочеркасске.



По предварительной информации, пожар начался в одноэтажном доме на площади 25 квадратных метров. На место происшествия прибыли два пожарных расчета.



- Огонь удалось потушить в течение получаса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – На месте пожара обнаружено тело 91-летней пенсионерки. Ее 61-летний сын получил ожоги.