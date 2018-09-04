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В Ростовской области во время движения загорелась фура

В Ростовской области во время движения загорелась фура
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области КамАЗ загорелся во время движения. Возгорание началось 5 сентября около 12 часов на 984-м километре трассы.

За рулем КамАЗа находился 29-летний мужчина. Пожар случился прямо во время движения фуры.

Свидетели сообщают, что от пожара быстро воспламенилась сухая трава на близлежащем поле. Клубы дыма заволокли весь поселок Красный Сулин.

– Пожар потушили спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Водитель не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Устанавливают все причины произошедшего.

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