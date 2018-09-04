В Ростовской области во время движения загорелась фура



На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области КамАЗ загорелся во время движения. Возгорание началось 5 сентября около 12 часов на 984-м километре трассы.



За рулем КамАЗа находился 29-летний мужчина. Пожар случился прямо во время движения фуры.



Свидетели сообщают, что от пожара быстро воспламенилась сухая трава на близлежащем поле. Клубы дыма заволокли весь поселок Красный Сулин.



– Пожар потушили спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия. Водитель не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Устанавливают все причины произошедшего.