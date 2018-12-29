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В Ростовской области во дворе дома нашли труп пенсионерки

В Ростовской области во дворе дома нашли труп пенсионерки
В Ростовской области нашли труп пенсионерки. Жители Новошахтинска 2 января обнаружили тело горожанки во дворе одного из частных домов. Об этом сообщает DonDay.ru.

- Возраст женщины - около 60 лет, - рассказал источник издания. - Сотрудники правоохранительных органов не нашли на ее теле следов насильственной смерти. По предварительной информации, женщина умерла из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

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