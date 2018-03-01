В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус с пассажирами



В Красносулинском районе в ДТП попал автобус с пассажирами.



Авария произошла 2 марта. По предварительным данным, 44-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся с «ПАЗ-4234», который двигался по маршруту шахта Обуховская – п. Углеродовский.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.



