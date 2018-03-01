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В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус с пассажирами

В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус с пассажирами
В Красносулинском районе в ДТП попал автобус с пассажирами.

Авария произошла 2 марта. По предварительным данным, 44-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и столкнулся с «ПАЗ-4234», который двигался по маршруту шахта Обуховская – п. Углеродовский.
- В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир автобуса получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

В Ростовской области ВАЗ врезался в автобус с пассажирами

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