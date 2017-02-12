В Ростовской области «ВАЗ» столкнулся с бензовозом, два человека погибли



В Ростовской области на трассе М-21 Волгоград – Каменск легковушка столкнулась с бензовозом. В результате аварии погибли два человека, ещё один пострадал.



ДТП произошло 12 февраля около 21 часа на 315 километре автодороги.

- Произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ под управлением 42-летнего водителя и «ВАЗ-2110», который по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По предварительной информации в салоне легкового автомобиля находились четыре человека, два из которых погибли и один пострадал.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.



