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В Ростовской области «ВАЗ» столкнулся с бензовозом, два человека погибли

В Ростовской области «ВАЗ» столкнулся с бензовозом, два человека погибли
В Ростовской области на трассе М-21 Волгоград – Каменск легковушка столкнулась с бензовозом. В результате аварии погибли два человека, ещё один пострадал.

ДТП произошло 12 февраля около 21 часа на 315 километре автодороги.
- Произошло столкновение грузового автомобиля ДАФ под управлением 42-летнего водителя и «ВАЗ-2110», который по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - По предварительной информации в салоне легкового автомобиля находились четыре человека, два из которых погибли и один пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области «ВАЗ» столкнулся с бензовозом, два человека погибли

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