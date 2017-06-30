В Ростовской области ВАЗ съехал в кювет: пострадал 6-летний ребенок



В Ростовской области ВАЗ съехал в кювет: пострадал 6-летний ребенок. Авария случилась 2 июля на 34-м километре дороги Новочеркасск - Багаевская. 71-летний водитель ехал вместе с 6-летним мальчиком на отечественном автомобиле по трассе. В какой-то момент пенсионер не справился с управлением и съехал в кювет.



- В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир ВАЗа, - сообщили в Донском главке. – Ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Во время аварии он находился в детском кресле.



Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.