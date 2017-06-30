Авторизация

Регистрация
  • USD 59.39
  • EUR 67.81
Новости

Происшествия

0

В Ростовской области ВАЗ съехал в кювет: пострадал 6-летний ребенок

В Ростовской области ВАЗ съехал в кювет: пострадал 6-летний ребенок
В Ростовской области ВАЗ съехал в кювет: пострадал 6-летний ребенок. Авария случилась 2 июля на 34-м километре дороги Новочеркасск - Багаевская. 71-летний водитель ехал вместе с 6-летним мальчиком на отечественном автомобиле по трассе. В какой-то момент пенсионер не справился с управлением и съехал в кювет.

- В результате ДТП пострадал 6-летний пассажир ВАЗа, - сообщили в Донском главке. – Ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Во время аварии он находился в детском кресле.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.