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В Ростовской области в вагоне поезда произошёл пожар

В Ростовской области в вагоне поезда произошёл пожар
В Ростовской области в вагоне поезда Саратов – Адлер произошёл пожар. ЧП случилось около полуночи на станции Сальск в вагоне № 17 поезда № 13.

Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги, в результате происшествия никто не пострадал.
- Движение поезда было задержано на 1 час 54 минуты, - добавили в СКЖД. - Движение по станции не прерывалось.

На месте происшествия работали пожарные. Все пассажиры были эвакуированы из вагона.

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