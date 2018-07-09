В Ростовской области в вагоне поезда произошёл пожар
В Ростовской области в вагоне поезда Саратов – Адлер произошёл пожар. ЧП случилось около полуночи на станции Сальск в вагоне № 17 поезда № 13.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги, в результате происшествия никто не пострадал.
- Движение поезда было задержано на 1 час 54 минуты, - добавили в СКЖД. - Движение по станции не прерывалось.
На месте происшествия работали пожарные. Все пассажиры были эвакуированы из вагона.