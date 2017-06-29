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В Ростовской области в страшной аварии погибли три человека, один пострадал

В Ростовской области в страшной аварии погибли три человека, один пострадал
В Ростовской области в страшной аварии погибли три человека, один пострадал. Ужасное ДТП произошло около четырех часов вечера в Зерноградском районе на 87 километре дороги Ростов-Ставрополь. 44-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся «лоб в лоб» с «Фиатом».

- В результате ДТП погибли три человека, находившиеся в салоне корейской иномарки: водитель и два пассажира 31 и 50 лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Мужчина, который был за рулем «Фиата» доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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