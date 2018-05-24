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В Ростовской области в столкновении ВАЗа и «Дэу» пострадала пенсионерка

В Ростовской области в столкновении ВАЗа и «Дэу» пострадала пенсионерка
В Ростовской области в столкновении ВАЗа и «Дэу» пострадала пенсионерка. ДТП произошло днем 25 мая на трассе Ростов – Таганрог.

- По предварительной информации, 57-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, не убедился в безопасности маневра и врезался в попутную «Дэу Нексия», водитель которой поворачивал налево, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате происшествия пассажирка отечественного авто получила травмы и была госпитализирована.

По данным ДПЧС по Ростовской области, пенсионерку деблокировали из машины только при помощи специального оборудования.

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