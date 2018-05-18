Авторизация

Регистрация


  • USD 61.94
  • EUR 73.18
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в столкновении трех иномарок погибла женщина, двое пострадали

В Ростовской области в столкновении трех иномарок погибла женщина, двое пострадали
В Ростовской области в столкновении трех иномарок погибла женщина, еще два человека пострадали. Авария случилась утром 20 мая на 1 082-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 20-летний водитель «Шевроле Ланоса» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Шевроле Лачетти». От удара «Лачетти» протаранил попутный «Вольво».

- В результате аварии 38-летняя пассажирка «Лачетти» погибла на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В ДТП пострадали и были госпитализированы 15-летний пассажир «Лачетти» и водитель «Шевроле Ланоса».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.