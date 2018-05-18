В Ростовской области в столкновении трех иномарок погибла женщина, двое пострадали



В Ростовской области в столкновении трех иномарок погибла женщина, еще два человека пострадали. Авария случилась утром 20 мая на 1 082-м километре трассы М-4 «Дон».



По предварительным данным, 20-летний водитель «Шевроле Ланоса» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Шевроле Лачетти». От удара «Лачетти» протаранил попутный «Вольво».



- В результате аварии 38-летняя пассажирка «Лачетти» погибла на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В ДТП пострадали и были госпитализированы 15-летний пассажир «Лачетти» и водитель «Шевроле Ланоса».