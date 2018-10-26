В Ростовской области в столкновении КамАЗа и иномарки пострадал один из водителей
В Азовском районе Ростовской области в столкновении КамАЗа и «Опеля» пострадал один из водителей. ДТП случилось днем 29 октября на трассе Азов - Ейск.
По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя «Опелем», не выбрал безопасный интервал движения и врезался в поворачивающий КамАЗ.
- В результате аварии травмы получил владелец иномарки, - отметил инспектор по пропаганде отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. – Его доставили в медучреждение.