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В Ростовской области в столкновении грузовика и иномарки погиб 69-летний мужчина

В Ростовской области в столкновении грузовика и иномарки погиб 69-летний мужчина
В Ростовской области в столкновении грузовика и иномарки погиб 69-летний мужчина. Смертельное ДТП случилось днем 5 ноября на 43-м километре трассы Ростов - Таганрог.

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» не убедился в безопасности маневра во время поворота и столкнулся с «Ниссан х-Trail», за рулем которого был 44-летний мужчина.

- В результате аварии 69-летний водитель грузовика погиб на месте, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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