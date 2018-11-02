В Ростовской области в столкновении грузовика и иномарки погиб 69-летний мужчина



В Ростовской области в столкновении грузовика и иномарки погиб 69-летний мужчина. Смертельное ДТП случилось днем 5 ноября на 43-м километре трассы Ростов - Таганрог.



По предварительной информации, водитель «ГАЗели» не убедился в безопасности маневра во время поворота и столкнулся с «Ниссан х-Trail», за рулем которого был 44-летний мужчина.



- В результате аварии 69-летний водитель грузовика погиб на месте, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.