В Ростовской области в столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса один погиб, четверо пострадали



В Ростовской области в столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса один погиб, четверо пострадали. Авария произошла днем 28 сентября на 37 километре трассы Ростов-Волгодонск.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 38-летний водитель «Фольксваген Транспортер» выехал на «встречку», где врезался в «ГАЗель», которой управлял 32-летний мужчина.



-В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. – отметили в ведомстве. – Трое пассажиров «Фольксвагена», а также водитель «ГАЗели» пострадали и были доставлены в больницу.