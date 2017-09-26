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В Ростовской области в столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса один погиб, четверо пострадали

В Ростовской области в столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса один погиб, четверо пострадали
В Ростовской области в столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса один погиб, четверо пострадали. Авария произошла днем 28 сентября на 37 километре трассы Ростов-Волгодонск.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 38-летний водитель «Фольксваген Транспортер» выехал на «встречку», где врезался в «ГАЗель», которой управлял 32-летний мужчина.

-В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. – отметили в ведомстве. – Трое пассажиров «Фольксвагена», а также водитель «ГАЗели» пострадали и были доставлены в больницу.

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