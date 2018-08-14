В Ростовской области в столкновении фуры с двумя иномарками пострадали четыре человека



Четыре человека пострадали во время столкновения фуры с двумя автомобилями в Ростовской области. ДТП произошло в Миллеровском районе на 841 километре трассы М-4 «Дон» 16 августа примерно в четыре утра.



Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 57-летний мужчина за рулем «Скании» не справился с управлением. Многотонная машина врезалась в два автомобиля, стоявших на обочине - «Ауди Q5» и «Ауди Q7».



- Во время ЧП травмы получили две 12-летние летние девочки из «Ауди Q7». Также двое взрослых из соседнего кроссовера получили травмы различной степени тяжести. Их отвезли в ЦРБ, - прокомментировали в ведомстве.