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В Ростовской области в столкновении фуры с двумя иномарками пострадали четыре человека

В Ростовской области в столкновении фуры с двумя иномарками пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали во время столкновения фуры с двумя автомобилями в Ростовской области. ДТП произошло в Миллеровском районе на 841 километре трассы М-4 «Дон» 16 августа примерно в четыре утра.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 57-летний мужчина за рулем «Скании» не справился с управлением. Многотонная машина врезалась в два автомобиля, стоявших на обочине - «Ауди Q5» и «Ауди Q7».

- Во время ЧП травмы получили две 12-летние летние девочки из «Ауди Q7». Также двое взрослых из соседнего кроссовера получили травмы различной степени тяжести. Их отвезли в ЦРБ, - прокомментировали в ведомстве.

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