В Ростовской области в столкновении фуры и микроавтобуса погиб пассажир, ещё шесть пострадали





В Миллеровском районе в ДТП погиб 63-летний пассажир «Мерседеса». Авария произошла на 869-м километре трассы М-4 «Дон».



По предварительным данным, 39-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» слишком близко подъехал к ехавшему впереди КамАЗу под управлением 33-летнего мужчины. Мужчина не успел вовремя затормозить и врезался в грузовик. После чего «Лада Ларгус», следующая позади «Мерседеса», въехала в иномарку.



Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области, в результате ДТП 63-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте происшествия.

- Ещё четыре пассажира, водитель данного транспортного средства и пассажир «Лады Ларгус» доставлены в больницу, - добавили в донском главке.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.