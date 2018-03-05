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В Ростовской области в столкновении фуры и микроавтобуса погиб пассажир, ещё шесть пострадали

В Ростовской области в столкновении фуры и микроавтобуса погиб пассажир, ещё шесть пострадали

В Миллеровском районе в ДТП погиб 63-летний пассажир «Мерседеса». Авария произошла на 869-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, 39-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» слишком близко подъехал к ехавшему впереди КамАЗу под управлением 33-летнего мужчины. Мужчина не успел вовремя затормозить и врезался в грузовик. После чего «Лада Ларгус», следующая позади «Мерседеса», въехала в иномарку.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области, в результате ДТП 63-летний пассажир микроавтобуса скончался на месте происшествия.
- Ещё четыре пассажира, водитель данного транспортного средства и пассажир «Лады Ларгус» доставлены в больницу, - добавили в донском главке.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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