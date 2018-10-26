В Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали четыре человека



В Ростовской области в столкновении двух иномарок пострадали четверо. Авария случилась 29 октября недалеко от поселка Щепкин.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 24-летний парень на «Опеле Астра» не справился с управлением, выехал на «встречку», где врезался в «Хендай Акцент».



В результате случившегося пострадали оба водителя и два пассажира из «Акцента» 12 и 5 лет. С травмами они были госпитализированы.