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В Ростовской области в столкновении двух иномарок один человек погиб, двое пострадали

В Ростовской области в столкновении двух иномарок один человек погиб, двое пострадали
В Ростовской области в столкновении двух иномарок один человек погиб, двое пострадали. Трагическое происшествие случилось вечером 14 апреля на 12-м километре трассы М-4 «Дон».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, участниками аварии стали «Рено Логан» и «Хонда Фит».

- В результате аварии 27-летний водитель «Хонды» погиб на месте, - отметили в ведомстве. – Водитель и пассажир второго автомобиля пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

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