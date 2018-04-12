В Ростовской области в столкновении двух иномарок один человек погиб, двое пострадали



В Ростовской области в столкновении двух иномарок один человек погиб, двое пострадали. Трагическое происшествие случилось вечером 14 апреля на 12-м километре трассы М-4 «Дон».



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, участниками аварии стали «Рено Логан» и «Хонда Фит».



- В результате аварии 27-летний водитель «Хонды» погиб на месте, - отметили в ведомстве. – Водитель и пассажир второго автомобиля пострадали и были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.