В Ростовской области в столкновении двух авто пострадала беременная женщина
В Ростовской области в столкновении двух авто пострадала беременная женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 августа на улице Народной.
По информации портала DonDay Новочеркасск, женщина на 7-м месяце беременности, управляя «Ладой Калиной», отвлеклась и допустила столкновение с «ВАЗ-2114». От удара автоледи ударилась животом о руль. Женщина почувствовала боли в области живота. Прибывшие на месте ДТП медики осмотрели пострадавшую и экстренно госпитализировали.