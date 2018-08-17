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В Ростовской области в столкновении двух авто пострадала беременная женщина

В Ростовской области в столкновении двух авто пострадала беременная женщина
В Ростовской области в столкновении двух авто пострадала беременная женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 августа на улице Народной.

По информации портала DonDay Новочеркасск, женщина на 7-м месяце беременности, управляя «Ладой Калиной», отвлеклась и допустила столкновение с «ВАЗ-2114». От удара автоледи ударилась животом о руль. Женщина почувствовала боли в области живота. Прибывшие на месте ДТП медики осмотрели пострадавшую и экстренно госпитализировали.

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