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В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека

В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека
В Орловском районе Ростовской области трое человек погибли в ДТП. Трагедия произошла 26 января около часа дня на 120 километре автодороги "Котельниково-Песчанокопское".
- По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем РАВ-4,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В результате происшествия погиб сам водитель «семерки» и два его пассажира. .

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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