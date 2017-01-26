В Ростовской области в результате ДТП погибли три человека



В Орловском районе Ростовской области трое человек погибли в ДТП. Трагедия произошла 26 января около часа дня на 120 километре автодороги "Котельниково-Песчанокопское".

- По предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем ВАЗ-2107, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем РАВ-4,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В результате происшествия погиб сам водитель «семерки» и два его пассажира. .



В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.