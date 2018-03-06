В Ростовской области в пожаре из-за непотушенной сигареты погиб мужчина





Вечером 6 марта в городе Шахты произошёл пожар, в котором погиб 46-летний местный житель. Огонь вспыхнул в бараке на улице Коновалова. В этот момент в помещении находились семь человек.



Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь и смогли спасти шестерых шахтинцев, а также эвакуировали жителей соседних домов, сообщает DonDay Шахты.



После ликвидации пожара в здании был найден 46-летний шахтинец.



По предварительным данным, причиной возгорания и гибели человека стала непотушенная сигарета.