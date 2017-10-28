В Ростовской области в посылке нашли стероиды





В Ростовской области в посылке нашли стероиды. Запрещенные препараты обнаружили в сентябре 2017 года в одном из отделений «Почты России» в Таганроге. Вскрыв посылку, сотрудники таможни обнаружили в коробке 116 таблеток оксандролона и ампулы с жидкостью массой 24,6 грамма.

- Эти препараты содержат сильнодействующие вещества, перевозить или отправлять их в международных посылках запрещено, - пояснили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. - По факту обнаружения посылки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации сильнодействующих веществ».



Оксандролон - анаболический стероид, который использовался в спортивной фармакологии для увеличения мышечной массы, а также во время терапии ВИЧ/СПИДа и лечения остеопороза. Тем не менее из-за злоупотребления в культуризме и негативного влияния на организм препарат причислили к допингу.