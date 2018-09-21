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В Ростовской области в парке сгорел детский аттракцион

В Ростовской области в парке сгорел детский аттракцион
В Волгодонске Ростовской области произошел пожар в детском развлекательном лабиринте. Возгорание случилось 23 сентября в парке Победы.

Очевидец происшествия сообщил, что пламя охватило аттракцион рано утром. Огонь быстро распространился по периметру установки. В результате лабиринт практически полностью выгорел.

– Возможно, к пожару могла привести неисправность электропроводки. Хорошо, что внутри не было детей. Все могло быть и хуже, – написал свидетель происшествия.

Однако другие жители города отметили, что аттракцион уже давно закрыт. Они считают, что кто-то просто захотел избавиться от ненужной установки с помощью поджога.

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