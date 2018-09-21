В Ростовской области в парке сгорел детский аттракцион



В Волгодонске Ростовской области произошел пожар в детском развлекательном лабиринте. Возгорание случилось 23 сентября в парке Победы.



Очевидец происшествия сообщил, что пламя охватило аттракцион рано утром. Огонь быстро распространился по периметру установки. В результате лабиринт практически полностью выгорел.



– Возможно, к пожару могла привести неисправность электропроводки. Хорошо, что внутри не было детей. Все могло быть и хуже, – написал свидетель происшествия.



Однако другие жители города отметили, что аттракцион уже давно закрыт. Они считают, что кто-то просто захотел избавиться от ненужной установки с помощью поджога.