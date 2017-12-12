В Ростовской области в офисном здании произошёл пожар



Фото: Progorodsamara.ru



В Таганроге вечером 13 декабря в офисном здании произошёл пожар.



Очаг возгорания находился в помещении на улице Котлостроительной. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 19:50. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 20:10.



К тушению привлекались пять единиц техники и 13 пожарных. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.