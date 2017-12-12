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В Ростовской области в офисном здании произошёл пожар

В Ростовской области в офисном здании произошёл пожар
Фото: Progorodsamara.ru

В Таганроге вечером 13 декабря в офисном здании произошёл пожар.

Очаг возгорания находился в помещении на улице Котлостроительной. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 19:50. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар был ликвидирован в 20:10.

К тушению привлекались пять единиц техники и 13 пожарных. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

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