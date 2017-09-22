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В Ростовской области в массовой аварии с участием бензовоза погиб 2-летний мальчик, еще двое получили травмы

В Ростовской области в массовой аварии с участием бензовоза погиб 2-летний мальчик, еще двое получили травмы
В Чертковском районе Ростовской области в массовой аварии с участием бензовоза погиб 2-летний мальчик, еще двое получили травмы. Трагедия произошла около 11.30 на 805 -м километре трассы М-4 «Дон».

Участниками происшествия стали фура «Вольво», которой управлял 33-летний мужчина, «Лада Ларгус», за рулем которой был 35-летний водитель, и «Тойота» под управлением 30-летнего парня.

- В результате ДТП погиб 2-летний пассажир иномарки, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, – женщина и 5-летняя девочка из этой машины получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства.

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